Гребнев получит звание гроссмейстера после турнира «Аэрофлот опен»

Шахматист Алексей Гребнев получит звание гроссмейстера после турнира «Аэрофлот опен».

На соревнованиях спортсмен занял 15-е место.

«Я очень рад, что сыграл здесь, все было на высшем уровне. Мы играли в очень красивом зале, у нас была прекрасная комната отдыха, собрался отличный состав, о таких условиях можно только мечтать. Я остался доволен своей игрой, ни одну партию не проиграл и набрал недостающий мне балл гроссмейстерской нормы», — приводит слова Гребнева ТАСС.

Международный шахматный турнир «Аэрофлот опен» проходил в Москве и завершился 7 марта. Победителем стал представитель Ирана Мохаммад Амин Табатабаи, обыгравший россиянина Андрея Есипенко в 9-м туре белыми фигурами.