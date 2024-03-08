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8 марта, 19:43

Гребнев получит звание гроссмейстера после турнира «Аэрофлот опен»

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Шахматист Алексей Гребнев получит звание гроссмейстера после турнира «Аэрофлот опен».

На соревнованиях спортсмен занял 15-е место.

«Я очень рад, что сыграл здесь, все было на высшем уровне. Мы играли в очень красивом зале, у нас была прекрасная комната отдыха, собрался отличный состав, о таких условиях можно только мечтать. Я остался доволен своей игрой, ни одну партию не проиграл и набрал недостающий мне балл гроссмейстерской нормы», — приводит слова Гребнева ТАСС.

Международный шахматный турнир «Аэрофлот опен» проходил в Москве и завершился 7 марта. Победителем стал представитель Ирана Мохаммад Амин Табатабаи, обыгравший россиянина Андрея Есипенко в 9-м туре белыми фигурами.

Источник: ТАСС
Шахматы
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