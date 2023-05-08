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Сегодня, 20:26

Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем на этапе Grand Chess Tour

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам китайцем Дин Лижэнем в третьем раунде первого этапа Grand Chess Tour.

Турнир проходит в Бухаресте.

Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 54-м ходу.

После трех туров Непомнящий с 2 очками делит первое место в турнирной таблице с американцами Уэсли Со, Фабиано Каруаной и румыном Рихардом Раппортом. У Дин Лижэня 1,5 очка.

Завтра, 9 мая, россиянин встретится с Каруаной.

Шахматы
Дин Лижэнь
Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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