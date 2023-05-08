Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем на этапе Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам китайцем Дин Лижэнем в третьем раунде первого этапа Grand Chess Tour.

Турнир проходит в Бухаресте.

Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 54-м ходу.

После трех туров Непомнящий с 2 очками делит первое место в турнирной таблице с американцами Уэсли Со, Фабиано Каруаной и румыном Рихардом Раппортом. У Дин Лижэня 1,5 очка.

Завтра, 9 мая, россиянин встретится с Каруаной.