Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем на этапе Grand Chess Tour
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам китайцем Дин Лижэнем в третьем раунде первого этапа Grand Chess Tour.
Турнир проходит в Бухаресте.
Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 54-м ходу.
После трех туров Непомнящий с 2 очками делит первое место в турнирной таблице с американцами Уэсли Со, Фабиано Каруаной и румыном Рихардом Раппортом. У Дин Лижэня 1,5 очка.
Завтра, 9 мая, россиянин встретится с Каруаной.
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