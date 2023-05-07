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Сегодня, 20:07

Непомнящий победил Дяка во втором туре этапа Grand Chess Tour в Бухаресте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над румыном Богданом-Даньелом Дяком в партии второго раунда первого этапа Grand Chess Tour-2023 в Бухаресте.

Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась после 44-го хода. В другом игре китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной.

В следующем туре, который пройдет в понедельник, Непомнящий встретится с Лижэнем.

Первый этап Grand Chess Tour, призовой фонд которого составляет 350 тысяч долларов, проходит в Бухаресте с 5 по 15 мая. В соревнованиях принимают участие десять шахматистов, которые играют по круговой системе.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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