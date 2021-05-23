Дмитрий Медведев поздравил Анатолия Карпова с 70-летием
16:22
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил российского шахматиста, вице-президента Федерации шахмат России Анатолия Карпова с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 70 лет.
«Дмитрий Медведев позвонил Анатолию Карпову и поздравил с юбилеем», — сообщили в секретариате зампреда Совбеза. Текст сообщения приводят «РИА Новости» 23 мая.
Анатолий Карпов — трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР.
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