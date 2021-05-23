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Дмитрий Медведев поздравил Анатолия Карпова с 70-летием

16:22
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил российского шахматиста, вице-президента Федерации шахмат России Анатолия Карпова с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 70 лет.

«Дмитрий Медведев позвонил Анатолию Карпову и поздравил с юбилеем», — сообщили в секретариате зампреда Совбеза. Текст сообщения приводят «РИА Новости» 23 мая.

Анатолий Карпов — трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210523/karpov-1733530757.html

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