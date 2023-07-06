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Сегодня, 21:53

Непомнящий победил во всех партиях в рапид во втором дне Grand Chess Tour

Руслан Минаев
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Российский шахматист Ян Непомнящий одержал три победы в партиях по рапиду во второй день Grand Chess Tour. Третий этап турнира проходил в Загребе (Хорватия).

Гроссмейстер выиграл белыми у француза Алирезы Фирузджи, черными у румына Рихарда Раппорта и белыми — у румына Константина Лупулеску.

Норвежец Магнус Карлсен белыми уступил Фабиано Каруане, черными — Фируздже и белыми обыграл индийца Вишванатана Ананда.

После шести туров у Непомнящего 8 очков, он делит первое место с Каруаной и Анандом.

Этап завершится 10 июля.

Вишванатан Ананд
Магнус Карлсен
Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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