Непомнящий победил во всех партиях в рапид во втором дне Grand Chess Tour
Российский шахматист Ян Непомнящий одержал три победы в партиях по рапиду во второй день Grand Chess Tour. Третий этап турнира проходил в Загребе (Хорватия).
Гроссмейстер выиграл белыми у француза Алирезы Фирузджи, черными у румына Рихарда Раппорта и белыми — у румына Константина Лупулеску.
Норвежец Магнус Карлсен белыми уступил Фабиано Каруане, черными — Фируздже и белыми обыграл индийца Вишванатана Ананда.
После шести туров у Непомнящего 8 очков, он делит первое место с Каруаной и Анандом.
Этап завершится 10 июля.
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