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Сегодня, 12:55

В Киргизии проходят первенства Западной Азии

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В г. Корумду Иссык-Кульского района Киргизии проходят детско-юношеские первенства Западной Азии по классическим, быстрым шахматам и блицу среди юных шахматистов до 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Россию представляют 16 спортсменов, которые выступают под флагом ФИДЕ.

Уже состоялся турнир по быстрым шахматам. Рапид принес первые медали в копилку российской команды. Богдан Калинин стал вторым среди мальчиков до 6 лет. Полина Смирнова заняла третье место в группе девочек до 12 лет. Оксана Горячкина стала чемпионкой Западной Азии по рапиду среди девушек до 14 лет. Александр Хрипаченко завоевал «серебро» среди юношей до 16 лет.

На старт соревнований по классическим шахматам вышли 283 юных спортсмена. Им предстоит сыграть 9 туров по швейцарской системе. Как стало известно, ФИДЕ на этом соревновании решила опробовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР).

(Этери Кублашвили)

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