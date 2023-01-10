Непомнящий не получал от ФИДЕ информацию о месте проведения чемпионского матча

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о месте проведения чемпионского матча против китайца Дина Лижэня.

«Пока сам ничего не знаю по месту проведения чемпионского матча. Говорят про Латинскую Америку? Не в курсе», — сказал Непомнящий «СЭ».

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте назвала даты проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам. Матч за титул пройдет с 7 по 30 апреля.