Тренер Непомнящего рассказал, когда станет известно место проведения чемпионского матча

Владимир Поткин, тренер российского шахматиста Яна Непомнящего, в разговоре с «СЭ» рассказал о месте проведения чемпионского матча против китайца Дина Лижэня.

«Где пройдет чемпионский матч? На данный момент — да, предварительно Латинская Америка. До этого называлась Мексика, как основной претендент, но подождем более точного анонса, потому что, может быть, имеется ввиду и другая страна. Шахматные традиции Латинской Америки всем известны. Мы с Яном часто играли на турнире Капабланке на Кубе достаточно успешно. У меня у самого хорошие воспоминания, связанные с Мексикой, когда я еще помогал Левону Ароняну побеждать на турнире. Там всегда шахматистов потом освещали и провожали любители, в течение часа брали автографы, фото делали. Интерес большой, но дождемся конкретики, какая именно страна имеется ввиду. Если Латинская Америка, то будут важны вопросы акклиматизации, смены часовых поясов, питания и логистики. Когда примерно появится информация? Как я понимаю, в течение января уже должна появиться. Здесь важно хорошо знать логистику. Каждая команда заранее готовится. На место приезжают представители, чтобы все проверить, посмотреть. Как любил говорить наш чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник: «Каждый нюанс в матче имеет значение». В борьбе примерно равных по силе шахматистов каждая деталь важна. Каждая команда старается подготовиться максимально хорошо не только в шахматном плане, но и всесторонне подойти к этому вопросу», — сказал Поткин «СЭ».

Непомнящий стал победителем турнира претендентов-2022, а Лижэнь занял второе место. Поединок между ними за мировую шахматную корону стал возможен после того, как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул против россиянина.

Матч за титул пройдет с 7 по 30 апреля.