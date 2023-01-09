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Матч за звание чемпиона мира между Непомнящим и Лижэнем запланирован на апрель

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте назвала даты проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Матч за титул между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля. Место проведения не уточняется.

Непомнящий стал победителем турнира претендентов-2022, а Лижэнь занял второе место. Поединок между ними за мировую шахматную корону стал возможен после того, как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул против россиянина.

Источник: ФИДЕ
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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