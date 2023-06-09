Накамура стал победителем Norway Chess, Карлсен занял шестое место

Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем турнира Norway Chess.

В заключительном туре он белыми фигурами обыграл своего соотечественника Фабиано Каруану, лидировавшего на протяжении всего турнира, и обогнал его на 0,5 очка.

Накамура набрал 16,5 очков. У Каруаны — 16 очков. Третье место занял Доммараджу Гукеш (Индия) — 14,5 очков. Экс-чемпион мира Магнус Карлсен стал шестым, набрав 11,5 очков.

Турнир проводился по особой системе: при ничьей в «основное время» игралась партия «Армагеддон» с тем же цветом фигур. За победу в классической партии начислялось 3 очка и 0 за поражение, в «Армагеддоне» — 1,5 очка за победу и 1 за поражение.