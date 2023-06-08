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Сегодня, 11:42

Школьники из Новосибирской области лидируют в командном соревновании «Дебют»

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Командное соревнование «Дебют» проходит в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель». Турнир, в котором участвуют младшие школьники, является ежегодным итоговым мероприятием проекта «Шахматы в школах», реализуемого Федерацией шахмат России при поддержке Фонда Тимченко.

После 4-го тура лидируют школьники из Новосибирской области, набравшие 8 командных очков из 8 возможных. По 6 очков у команд из Республики Бурятия и Удмуртской Республики. Впереди — три заключительных тура.

В выходной день 7 июня юные шахматисты, а также некоторые из их родителей приняли участие в сеансах одновременной игры, которые провели гроссмейстеры Сергей Рублевский, Руслан Щербаков, Данила Павлов и международные мастера Владимир Барский и Владимир Уманский.

Завершила свою работу ежегодная Всероссийская конференция «Современные тенденции популяризации шахмат в школах России». С приветственным словом к участникам обратился исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. Руководитель программ Фонда Тимченко Лилия Тимурова, рассказала о новой стратегии Фонда, его ожиданиях и перспективах работы.

С докладами выступили президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, председатель комиссии ФШР «Школьные шахматы» Александр Костьев, президент Федерации шахмат Костромской области Алексей Рыбинский, автор, редактор и издатель шахматных книг Владимир Барский, представитель Казахстанской федерации шахмат Гульжан Бапанова и другие.

Шахматы
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