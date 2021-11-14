Мужская сборная России сыграла вничью с командой Испании в третьем туре командного чемпионата Европы по шахматам. Встреча закончилась со счетом 2-2.

Россияне Даниил Дубов и Андрей Есипенко сыграли вничью с испанцами Давидом Антоном Гихарро и Иваном Сальгадо Лопесом соответственно; Александр Грищук и Кирилл Алексеенко — с Алексеем Шировым и Хайме Сантосом Латасой.