Мужская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном на командном чемпионате Европы

Мужская сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана в матче пятого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словении.

Встреча закончилась со счетом 2:2.

Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с Шахрияром Мамедяровым, Даниил Дубов белыми — с Теймуром Раджабовым, Кирилл Алексеенко черными — с Рауфом Мамедовым, Андрей Есипенко белыми — с Гадиром Гусейновым.

Сборная России занимает первое место турнирной таблице ЧЕ.