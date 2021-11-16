Мужская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном на командном чемпионате Европы
22:40
Мужская сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана в матче пятого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словении.
Встреча закончилась со счетом 2:2.
Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с Шахрияром Мамедяровым, Даниил Дубов белыми — с Теймуром Раджабовым, Кирилл Алексеенко черными — с Рауфом Мамедовым, Андрей Есипенко белыми — с Гадиром Гусейновым.
Сборная России занимает первое место турнирной таблице ЧЕ.
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