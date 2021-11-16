Женская сборная России одержала пятую победу на командном чемпионате Европы

Женская сборная России обыграла Италию в пятом туре командного чемпионата Европы по шахматам.

Россиянки выиграли со счетом 2,5:1,5 и продолжает возглавлять турнирную таблицу турнира.

Екатерина Лагно и Полина Шувалова белыми фигурами победили Марину Брунелло и Елену Седину соответственно. Алина Кашлинская черными фигурами сыграла вничью с Теей Гуэчи. Валентина Гунина черными фигурами уступила Ольге Зиминой.

Ранее сборная России обыграла команды из Грузии, Германии, Испании и Чехии.

Чемпионат Европы проходит в словенском городе Терме Чатеж.