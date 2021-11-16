«Комплексы Карлсена могут всплыть на поверхность». Шипов оценил шансы Непомнящего на победу

Самый популярный шахматный комментатор России Сергей Шипов в интервью «Чемпионату» рассказал, что может помешать норвежцу Магнусу Карлсену защитить титул чемпиона мира, а также какой ошибки следует избегать россиянину Яну Непомнящему.

Шипов будет рассказывать о чемпионском матче Карлсена и Непомнящего на московской площадке в ГУМе.

— Вы комментировали почти все последние партии Карлсена и Непомнящего. Конечно, мы все знаем, что в классику счет 4:1 в пользу Яна, но что говорит характер самых свежих поединков, которые проходят в том числе и в интернете?

— Дела давно минувших дней на Карлсена не давят. Партии последних лет проходят под знаком его игрового превосходства. И чем быстрее контроль, тем это превосходство заметнее. Впрочем, у него и память хорошая. Поэтому в условиях большого напряжения и волнения былые комплексы могут всплыть на поверхность. Так что задача Яна — создать и напряжение, и волнение у соперника.

— На ваш взгляд, какие шансы у Непомнящего в этой исторической битве? Вы несколько лет тренировали российского претендента. Расскажите, какие у него есть козыри? И каких ошибок ему следует избегать?

— Шансы — 45 на 55. То есть если в сотне параллельных вселенных провести этот матч начиная с нынешних условий, то 45 матчей выиграет Ян, а 55 — Магнус. Наша с вами задача — оказаться в нужной вселенной (улыбается). Главное преимущество Яна — огромная мотивация. Он выжмет из себя все возможное и добавит еще чуток невозможного. А вот Магнусу, как бы он ни старался, трудно будет выложиться на тот самый 101 процент, потому что для него пятый матч на первенство мира будет уже вполне будничным и рутинным. Чувства и эмоции от пятой любовной связи не идут ни в какое сравнение с первой любовью.