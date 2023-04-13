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Сегодня, 12:55

Москва впервые примет детско-юношеские первенства России

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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С 13 по 28 апреля на территории гостиничного комплекса «Измайлово Альфа» пройдут детско-юношеские первенства России. Москва впервые принимает эти важнейшие соревнования. Первенства России соберут 1500 спортсменов из более чем 80 субъектов Российской Федерации.

В программу войдут соревнование по шахматной композиции (14-15 апреля), первенство России по блицу (16 апреля), первенство России по быстрым шахматам (17-18 апреля), первенство России по классическим шахматам и Всероссийское соревнование «Первая лига» (19-27 апреля), а также первенство России среди юниоров до 21 года (19-27 апреля).

В турнирах юниоров и юниорок до 21 года примут участие Володар Мурзин, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Мария Якимова и Яна Жапова и другие перспективные шахматисты.

14 апреля в 15:00 состоится торжественное открытие фан-зоны матча на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Она будет работать на первом этаже гостиницы «Альфа».

Во время детско-юношеского первенства для участников и сопровождающих традиционно будет организована обширная дополнительная программа, включающая в себя различные семинары, мастер-классы и экскурсии в Музей шахмат ФШР.

Общее руководство проведением соревновании? осуществляют Минспорт России и Федерация шахмат России.

Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнер ФШР — ПАО «Аэрофлот».

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