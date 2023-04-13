Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 4-й партии матча за звание чемпиона мира

В четверг, 13 апреля в Астане (Казахстан) российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет четвертую партию в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция четвертой партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 11.55.

Матч за мировую шахматную корону проходит в Астане с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После трех партий счет 2 — 1 в пользу Непомнящего.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от суммы в случае, если выиграет без тай-брейка.