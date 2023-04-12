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Сегодня, 16:24

Лижэнь послушал песню Боба Дилана перед третьей партией

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь рассказал, какая песня помогла ему настроиться на третью партию матча за мировую корону против россиянина Яна Непомнящего.

«Мы с Рихардом Раппортом (секундант Лижэня) послушали песню Боба Дилана Blowin' In The Wind. Нам обоим нравится эта песня и этот музыкант. Помогло ли это настроиться? Думаю, да. Сегодня я играл достаточно хорошо», — сказал Лижэнь.

Непомнящий отметил, что слушал свой обычный плейлист. Какие песни в него входят он говорить отказался.

Гроссмейстеры сыграли вничью в третьей партии. Пока Непомнящий впереди со счетом 2 — 1.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэнь сразятся за мировую шахматную корону в Астане

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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