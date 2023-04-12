Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:19

Непомнящий рассказал, что решил проверить готовность соперника классическим дебютом

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ян Непомнящий.
Фото AFP

Россиянин Ян Непомнящий подвел итоги третьей партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня. Гроссмейстеры сыграли вничью.

«Ферзевый гамбит — очень солидный дебют, в котором многого не добьешься. Чаще всего оба соперника играют очень аккуратно и взвешенно. Трудно в такой позиции выйти за рамки равенства. Я помнил, что мы уже так играли [с Лижэнем], и сегодня проверил, насколько он по-прежнему силен именно в «карлсбаде». После этой партии у меня возникло ощущение, что он хорошо готов. Первые две партии не были показательными».

Четвертая партия матча состоится 13 апреля, начало — в 12:00 по московскому времени. Непомнящий ведет в матче со счетом 2 — 1.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
2
Читайте также
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Лижэнь послушал песню Боба Дилана перед третьей партией
Дин Лижэнь отметил, что впервые получил шанс на победу в матче с Непомнящим
Карякин: «Непомнящий — фаворит, но легко не будет. Впереди очень напряженная борьба»
Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии за мировую шахматную корону
Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 3-й партии матча за звание чемпиона мира
Космонавт Мусабаев сделает символический первый ход в третьей партии Непомнящего и Дин Лижэня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дин Лижэнь отметил, что впервые получил шанс на победу в матче с Непомнящим

Лижэнь послушал песню Боба Дилана перед третьей партией
Новости
RSS RSS
Все новости