Непомнящий рассказал, что решил проверить готовность соперника классическим дебютом

Россиянин Ян Непомнящий подвел итоги третьей партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня. Гроссмейстеры сыграли вничью.

«Ферзевый гамбит — очень солидный дебют, в котором многого не добьешься. Чаще всего оба соперника играют очень аккуратно и взвешенно. Трудно в такой позиции выйти за рамки равенства. Я помнил, что мы уже так играли [с Лижэнем], и сегодня проверил, насколько он по-прежнему силен именно в «карлсбаде». После этой партии у меня возникло ощущение, что он хорошо готов. Первые две партии не были показательными».

Четвертая партия матча состоится 13 апреля, начало — в 12:00 по московскому времени. Непомнящий ведет в матче со счетом 2 — 1.