Кубок АШФ памяти Ботвинника стартовал в Москве
19 августа 2021, 12:00
Ассоциация шахматных федераций в третий раз организует Детский международный турнир «Кубок АШФ памяти Ботвинника». Соревнования пройдут с 19 по 24 августа в Центральном доме шахматиста, названном в честь пятого чемпиона мира.
Участие в них примут 20 спортсменов не старше 14 лет из 10 стран, входящих в Ассоциацию шахматных федераций: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, России, Узбекистана и Таджикистана.
Нашу страну представляют чемпионы России в своих возрастных категориях — москвич Лев Зверев и Валерия Клейменова из Ульяновска. Кубок будет состоять из двух круговых турниров. В первом из них сразятся юноши, во втором — девушки. Контроль времени — классический.
(Эльдар Мухаметов)
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