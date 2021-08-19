Кубок АШФ памяти Ботвинника стартовал в Москве

Ассоциация шахматных федераций в третий раз организует Детский международный турнир «Кубок АШФ памяти Ботвинника». Соревнования пройдут с 19 по 24 августа в Центральном доме шахматиста, названном в честь пятого чемпиона мира.

Участие в них примут 20 спортсменов не старше 14 лет из 10 стран, входящих в Ассоциацию шахматных федераций: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, России, Узбекистана и Таджикистана.

Нашу страну представляют чемпионы России в своих возрастных категориях — москвич Лев Зверев и Валерия Клейменова из Ульяновска. Кубок будет состоять из двух круговых турниров. В первом из них сразятся юноши, во втором — девушки. Контроль времени — классический.

(Эльдар Мухаметов)