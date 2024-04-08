Карякин — о выступлении Непомнящего на турнире претендентов: «Безусловно, начало удалось для него»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» оценил выступление Яна Непомнящего на турнире претендентов-2024.

«Пока что Непомнящий играет здорово. Он бьется в каждой партии. Да, с ошибками, но он борется. С Видитом с самого начала партия очень хорошо протекала. Он применил интересную идею в дебюте. Дальше уже было у него преимущество. В какой-то момент Видит мог защищаться лучше, но у него был цейтнот. В условиях того, что позиция была сложнейшая, неудивительно, что он допустил ошибки и проиграл. Да, где-то фортуна была на стороне Яна. Непомнящий действительно борется в каждом туре, а удача благоволит тем, кто старается. Еще десять туров впереди. Безусловно, начало удалось для Яна. Посмотрим, что теперь будет дальше. Впереди у Непомнящего важнейшие партии с Накамурой и Каруаной», — сказал Карякин «СЭ».

В четырех партиях Непомнящий набрал три очка и является единоличным лидером турнира. В следующем туре россиянин встретится с Рамешбабу Прагнанандха из Индии.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.