Результаты четвертого дня турнира претендентов-2024

В Торонто состоялся четвертый игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Видита Гуджрати из Индии. Россиянин набрал три очка и стал единоличным лидером турнира.

У женщин россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью с Рамешбабу Вайшали и китаянкой Тань Чжунъи соответственно.

Турнир претендентов-2024, 8 апреля:

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США) 1/2:1/2

Ян Непомнящий (Россия) — Видит Гуджрати (Индия) 1:0

Гукеш Доммараджу (Индия) — Фабиано Каруана (США) 1/2:1/2

Алиреза Фируджа (Франция) — Ниджат Абасов (Азербайджан) 1/2:1/2

Турнир претенденток-2024, 8 апреля:

Екатерина Лагно (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2

Нургюл Салимова (Болгария) — Хампи Конеру (Индия) — 1:0

Александра Горячкина (Россия) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1/2:1/2

Анна Музычук (Украина) — Лэй Тинцзе (Китай) — 1/2:1/2

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание