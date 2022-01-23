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Сегодня, 12:32

Карякин отреагировал на отказ Дубова проводить партию в маске

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ситуацию с российским шахматистом Даниилом Дубовым, который отказался играть в маске во время шахматного турнира в Вейк-ан-Зее. Он должен был сыграть против голландца Аниша Гири.

Ранее в команде Дубова был выявлен положительный тест на коронавирус и его попросили сыграть матч в маске, но он отказался. Организаторы приняли решение наказать его техническим поражением.

«Зная, как организаторы турнира заботятся о нашем здоровье, было бы логично в случае отрицательного ПЦР-теста Дубова перенести его встречу с Гири на день отдыха. Уверен, что Аниш бы не отказался. Но то, как все это произошло... Я понимаю решение Дубова отказаться от игры.

На его месте поступил бы точно так же. Никогда бы не стал играть в шахматы в маске», — написал Карякин в Twitter.

По итогам семи туров Дубов набрал 2,5 очка. Турнир завершится 30 января.

Сергей Карякин (шахматы)
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