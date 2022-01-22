Россиянину Дубову засчитали поражение на турнире в Вейк-ан-Зее. Он отказался играть в маске

Российскому шахматисту засчитали поражение на турнире в Вейк-ан-Зее за отказ надеть маску

Российский шахматист Даниил Дубов получил техническое поражение в седьмом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее. Россиянин отказался проводить встречу в маске.

Он должен был сыграть против голландца Аниша Гири. Организаторы приняли решение наказать российского гроссмейстера техническим поражением.

«Сам Дубов сдал быстрый тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, будет получен сегодня вечером», — сообщается на официальном сайте турнира.