Россиянину Дубову засчитали поражение на турнире в Вейк-ан-Зее. Он отказался играть в маске
Российскому шахматисту засчитали поражение на турнире в Вейк-ан-Зее за отказ надеть маску
Российский шахматист Даниил Дубов получил техническое поражение в седьмом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее. Россиянин отказался проводить встречу в маске.
Он должен был сыграть против голландца Аниша Гири. Организаторы приняли решение наказать российского гроссмейстера техническим поражением.
«Сам Дубов сдал быстрый тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, будет получен сегодня вечером», — сообщается на официальном сайте турнира.
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