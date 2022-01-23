В Международной шахматной федерации отреагировали на отказ Дубова проводить партию в маске

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) прокомментировали ситуацию с российским шахматистом Даниилом Дубовым, который отказался играть в маске во время шахматного турнира в Вейк-ан-Зее.

Ранее в команде Дубова был выявлен положительный тест на коронавирус и его попросили сыграть матч против голландца Аниша Гири в маске, но он отказался. Организаторы наказали его техническим поражением.

«ФИДЕ с глубоким уважением относится ко всем организаторам, проводящим турниры в такой сложный период. Было бы некорректно оценивать действия сторон без детального знакомства с контрактами и ковидным протоколом турнира, которые являются внутренней информацией организаторов, но мы с удовлетворением констатируем, что все проведенные ПЦР-тесты — отрицательные, турнир продолжается в полном составе», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

По итогам семи туров Дубов набрал 2,5 очка. Турнир завершится 30 января.