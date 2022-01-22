Карпов — об отказе Дубова играть в маске: «Она может мешать шахматисту, действительно»
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поделился мнением об отказе Даниила Дубова играть в маске на супертурнире в Вейк-ан-Зее.
«Маска может мешать шахматисту, действительно. Но народ в Вейк-ан-Зее обычно гостеприимный и нормальный. Не знаю, что их заставило прибегнуть к такой мере наказания», — приводит слова Карпова ТАСС.
В субботу, 22 января, Дубов должен был сыграть черными фигурами против нидерландца Аниша Гири. Из-за случая заражения коронавирусом в окружении россиянина организаторы турнира попросили шахматиста провести партию в маске, однако он отказался это сделать.
Дубову было засчитано техническое поражение за неявку.
Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов. По итогам семи туров Дубов набрал 2,5 очка. Турнир завершится 30 января.