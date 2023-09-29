Сменившая гражданство шахматистка Костенюк объяснила свое решение

Российская шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему приняла решение о смене спортивного гражданства на швейцарское.

Спортсменка получила возможность выступать под швейцарским флагом с 3 марта 2023 года.

«В тот момент, когда я приняла решение о смене гражданства, я больше не могла физически быть частью всего этого. Когда я играла за Россию, государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка выиграла». Раньше я не обращала на это внимания, но сейчас я почувствовала, что моими победами пытаются что-то доказать. Сейчас это звучит как доказательство того, что, мол, смотрите, мы лучше всех, и в спорте тоже. Россия — моя страна. Именно географически страна, на языке которой я разговариваю, где живут мои родители. Меня учили так, что бросать свою страну в сложные моменты, это неверное решение. И мне порой кажется, что мое решение играть под швейцарским флагом, это не просто своего рода протест, но и бегство. Я не выдержала, я не смогла перенести этот ужас, чувствовать себя частью этого. И я сказала — без меня. Но где-то внутри меня, я не могу сказать, что это правильно», — сказала шахматистка в шоу Вити Кравченко на YouTube.

Костенюк получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря первому браку — ее мужем был швейцарец.

39-летняя Костенюк является 12-й чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и Швейцарии, пятикратной победительницей командного чемпионата Европы в составе сборной России. Также она дважды выигрывала чемпионат Европы по быстрым шахматам среди женщин и трижды становилась победительницей чемпионата Европы среди женщин по блицу. В 2021 году Костенюк одержала победу в первом Кубке мира по шахматам.

Костенюк родилась в Перми, но позже со своей семьей переехала в Москву. Она тренировалась под руководством своего отца, заслуженного тренера России Константина Костенюка.