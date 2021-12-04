Непомнящий: «Сыграли с Карлсеном ровную партию, которую можно назвать скучной»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Тактика была такой же, как и в предыдущих партиях белыми — получить что-то в дебюте. У белых был небольшой перевес, но симметричная структура и контроль чёрных над линией е, плюс их план на партию сказались. А после моего 20-го хода ладьёй было полное равенство. Сыграли ровную партию, которую можно назвать скучной.

Вчерашняя партия никак не сказалась на выборе дебюта. Необычно было сыграть две партии в один день. Не могу сказать, что доволен первой половиной матча, были моменты, когда мог сыграть лучше. Вчера, например, у меня было затмение. Я не забрал пешку на b4 два хода подряд. Но некоторые партии получились интересными», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Седьмая партия между шахматистами завершилась вничь. Счет по итогу — 3:4 в пользу Карлсена.

В шестой партии россиянин черными уступил норвежцу. Встреча продолжалась почти 8 часов и было сделано 136 ходов.