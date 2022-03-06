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6 марта, 23:16

Грищук сыграл вничью в пятом туре на этапе «Гран-при» в Белграде

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Владимир Федосеев черными фигурами проиграл испанцу Алексею Широву в матче пятого тура группового этапа турнира серии «Гран-при» Международной шахматной федерации (FIDE).

В других встречах с участием россиянин в группе А Дмитрий Андрейкин черными фигурами сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом, а Александр Грищук — с французом Этьеном Бакро.

В группе В Никита Витюгов черными фигурами разошелся миром с иранцем Амином Табатабаи.

Встреча в группе D между Александром Предке, который играл белыми фигурами, и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровом также завершилась вничью.

Ранее пресс-служба FIDE объявила, что на всех международных шахматных соревнованиях под эгидой организации не должны вывешиваться национальные флаги России и Белоруссии и звучать гимны этих стран.

Источник: https://tass.ru/sport/13989285
Александр Грищук
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