Карпов: «ФИДЕ разрешила россиянам выступать под флагом организации по рекомендации МОК»

Карпов заявил, что ФИДЕ разрешила россиянам выступать под флагом организации по рекомендации МОК

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разрешить шахматистам из России и Белоруссии выступать под флагом организации.

Российские и белорусские шахматисты будут выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ до 31 мая 2022 года.

«Я разговаривал с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем, он сказал, что они это сделали по рекомендации МОК. На моей памяти подобное решение ФИДЕ за свою 100-летнюю историю принимала лишь однажды, в 1977 году во время событий в Африке, во время войны в Южной Родезии», — приводит слова Карпова ТАСС.

Напомним, что 28 февраля ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.