Крылов и Борисенко вышли в финал серии «Московский блиц»

Завершилась февральская серия онлайн-турниров «Московский блиц». Соревнования проводились на платформе Mskchess в течение всего месяца и включали в себя восемь турниров. Победу в февральской серии одержал гроссмейстер из Казани Рамиль Хасангатин, набравший 338 баллов. Напомним, что в зачет идут четыре лучших результата. Вторым финишировал Максим Борисенко (Днепр, Украина) — 304?очка, третьим — Алексей Крылов (Москва) — 296.

По правилам по итогам месяца в финал выходят два лучших участника. Поскольку Хасангатин уже завоевал право выступить в финале ранее, заветные путевки получили Борисенко и Крылов. В первую шестерку февраля также попали Алексей Киреев, Александр Усов и Максим Матюнин (все — Москва).

Предпоследний, седьмой, этап (23?февраля) выиграл Максим Борисенко с результатом 8 очков из 9. Вторым финишировал Артем Князев, третьим — Алексей Крылов (оба — Москва) — по 6,5. В восьмом этапе (26 февраля) первенствовал Дмитрий Сарангов (Московская область) — 7,5. Вторым в этот день стал Евгений Прокопчук — 7. Третье место разделили три участника; по дополнительным показателям бронзу выиграл Максим Борисенко, четвертая позиция у Константина Корниенко (Волгоградская область), пятая — у юного Романа Шогджиева (Москва) — по 6,5.

Участники, занявшие по итогам месяца первое, второе и третье места, будут награждены денежными призами — 5000, 3000, 2000 рублей соответственно. Мартовская серия «Московского блица» стартовала 2 марта.

Эльдар Мухаметов