Галина Мельник празднует 80-летие

Женский международный мастер Галина Ивановна Мельник отмечает 80-летний юбилей. Она окончила механико-математический факультет МГУ, работала программистом. С 14 лет активно занимается шахматами. В 2013 году Галине Ивановне было присвоено звание женского международного мастера.

С 1989 года Мельник регулярно принимает участие в чемпионатах России среди лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата), 13 раз становилась чемпионкой страны. С 1999 по 2019 год принимала участие в чемпионатах мира по версии IPCA (международной шахматной организации среди лиц с ПОДА), где четыре раза выигрывала золото, а также становилась серебряным призером.

С 2006 года Галина Ивановна работает тренером в Спортивной школе олимпийского резерва № 54. Специалист являлась первым тренером международного гроссмейстера Никиты Афанасьева. Мельник принимает активное участие в соревнованиях ветеранов России и Москвы.

(Этери Кублашвили)