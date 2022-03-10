«Этюд» организует турниры для?начинающих и опытных шахматистов

Шахматная школа «Этюд» проведет в этом месяце более 20 турниров с обсчетом национального рейтинга и общим призовым фондом 63 тысячи рублей. Всю информацию можно найти на сайте школы в турнирном календаре с удобной навигацией по датам. По каждому турниру создана отдельная страница с кратким описанием, положением о проведении турнира и стартовым списком игроков.

По классическим шахматам состоится три турнира для малышей (2014, 2015, 2016 и 2017 годов рождения), начинающих и опытных шахматистов (все турниры с обсчетом рейтинга ФШР):

открытый турнир «Весенние этюды» — 20, 26 и 27 марта, 16.00;

«Весенние этюды для начинающих» — 26 и 27 марта, 16.00;

«Весенние этюды для малышей» — 26 и 27 марта, 16.00.

Открытое весеннее первенство школы «Этюд» по блицу с обсчетом рейтинга ФШР пройдет 13 марта (17.00) — 11 туров с контролем времени «3+2».

Для малышей (2014, 2015, 2016 и 2017 годов рождения) 19 марта (16.00) будет проведен турнир по рапиду «Верные друзья-малыши в «Этюде».

В формате шахматного клуба «Этюд» пройдут турниры по рапиду и блицу серии «Гран-при Stabilo» — еженедельно в понедельник, среду и пятницу (19.00). Финальный турнир для 10 лучших из мартовской серии состоится 1?апреля в 19.00.

(Александр Захаров)