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Сегодня, 16:24

Детско-юношеский турнир по шахматам в Екатеринбурге внесут в Книгу рекордов России

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что детско-юношеский турнир внесут в Книгу Рекордов России.

«В Екатеринбурге впервые в истории мировых шахмат собралось такое большое количестве детей — 1 500 человек. Такого никогда не было. Планируем зафиксировать этот факт внесением в Книгу рекордов России. В Екатеринбурге состоялся самый большой детский шахматный турнир в мире», — приводит слова Филатова ТАСС.

Турнир завершится 15 апреля. В нем принимают участие шахматисты из 83 регионов страны.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
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