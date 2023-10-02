Филатов назвал успехом второе место шахматиста Нестерова на чемпионате мира среди юниоров

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал второе место Арсения Нестерова на чемпионате мира среди юниоров крупным успехом.

«Поздравляю Арсения Нестерова с крупным успехом на этом важнейшем международном соревновании. Второе место на чемпионате мира среди юниоров — очень приличный результат, — цитирует Филатова ТАСС. — На финише турнира наш юниор одержал четыре победы подряд, а в заключительном туре и вовсе обыграл черными рейтинг-фаворита соревнования Ханса Ниманна. Это говорит о выдающихся спортивных качествах российского гроссмейстера. Желаю Арсению, всем нашим юниорам и их наставникам новых побед и успехов».

Нестеров занял второе место на чемпионате мира в Мексике, набрав 8,5 очка в 11 турах и уступив первую строчку по дополнительным показателям Марку-Андриа Маурицци из Франции.