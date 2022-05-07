FIDE выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Авербаха

Международная шахматная федерация выразила соболезнования в связи со смертью Авербаха

Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования в связи с кончиной советского и российского гроссмейстера Юрия Авербаха.

«Сегодня на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Львович Авербах. Международная шахматная федерация выражает соболезнования родным и близким Юрия Львовича», — говорится в сообщении на официальной странице FIDE в социальной сети «ВКонтакте».

Авербах являлся чемпионом СССР по шахматам. В составе сборной СССР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы. 8 февраля 2022 года гроссмейстеру исполнилось 100 лет.