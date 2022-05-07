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Карпов — об Авербахе: «До последнего сохранял чувство юмора и живые мозги»

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет
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Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о смерти гроссмейстера Юрия Авербаха.

«Я с ним в последние годы не очень много общался, но мы отметили 100-летие. Насколько я знаю, он единственный гроссмейстер, который дожил до 100 лет. До него эти шансы замечательные имел гроссмейстер Андрэ Лилиенталь. Юрий Львович до последнего времени сохранял чувство юмора и живые мозги, был активным в шахматной жизни России и в мировой шахматной жизни.

Его спортивная карьера, весьма успешная, продолжалась не так долго, по всей видимости, задора не хватало. Но специалистом он был высокого уровня, славился своими книгами по теории Эндшпиля, читал лекции, участвовал в конференциях, был общественным шахматным деятелем. Юрий Львович в шахматах отметился практически во всех областях. Конечно, соболезнования шахматному миру, родственникам, дочери, которая внимательно его опекала в последние годы. Благодаря ей, наверное, Юрий Львович и прожил больше 100 лет", — сказал Карпов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Накануне столетний гроссмейстер был награжден орденом Почета.

Авербах являлся чемпионом СССР по шахматам. В составе сборной СССР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы. 8 февраля 2022 года ему исполнилось 100 лет.

Юрий Авербах. «Корчной язвительно произнес: «Что, последний шанс используешь?» Не стало старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха

Анатолий Карпов
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