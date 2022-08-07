Советник президента ФИДЕ Балгабаев: «Дворкович обладал подавляющим преимуществом среди конкурентов»

Советник президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев отреагировал на переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента организации.

«Аркадий Владимирович своей работой за последние четыре года сумел завоевать доверие делегатов. Несмотря на существующую политическую обстановку, он обладал подавляющим преимуществом среди конкурентов, которые баллотировались на пост президента ФИДЕ. Что касается Международной федерации, думаю, что все принятые реформы будут и дальше развиваться. В своем выступлении он обозначил пять направлений, в которых будет дальше строиться работа», — сказал Балгабаев «СЭ».

Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В воскресенье, 7 августа, он был переизбран на пост президента организации.