Дворкович оценил шансы Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» подвел итоги десятой партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

Десятая партия состоялась в воскресенье, 23 апреля и завершилась вничью на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

«Шансы Непомнящего на победу по итогам противостояния хорошие, но предстоит очень сложная борьба», — сказал Дворкович «СЭ».

11-я партия матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в понедельник, 24 апреля, россиянин будет играть белым фигурами.