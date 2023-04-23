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Непомнящий — о ничьей с Лижэнем в десятой партии: «С моей стороны была достойная игра»

Мария Гусева
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Российский шахматист Ян Непомнящий поделился эмоциями от ничьей в десятой партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«В целом, я думаю, что с моей стороны была достойная игра, — приводит слова Непомнящего пресс-служба ФИДЕ. — Я не нахожусь в ситуации, когда нужно обязательно выигрывать. Я пытался следовать заготовкам, не уверен, удалось ли мне это, но думаю, что у меня было что-то подобное в моих файлах. Конечно, у черных была возможность продолжить игру, но позиция могла стать обоюдоострой. Слон на c5 — достаточно редкий ход. Думаю, что на высоком уровне никто еще не играл так. Я считаю, что это интересный ход, который может решить множество проблем и форсировать игру».

Непомнящий сохранил преимущество над Дин Лижэнем — 5,5-4,5.

11-я партия состоится в понедельник, 24 апреля, россиянин будет играть белыми.

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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