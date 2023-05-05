Дин Лижэнь впервые подробно прокомментировал утечку своей дебютной подготовки

17-й чемпион мира Дин Лижэнь в интервью «СЭ» рассказал об утечке данных на lichess.org.

Гроссмейстер из Китая и его секундант Рихард Раппорт готовились к матчу онлайн, создав вымышленные аккаунты на Lichess. Но любители шахмат вычислили это, найдя партии в базе интернет-сайта после редких ходов Дина в Астане. Вероятно, команда Яна Непомнящего могла найти эти аккаунты значительно раньше.

«Сразу после утечки я особо ничего не ощутил, — подчеркнул Дин. — Но потом подумал, что идей особо не осталось. Так что нам пришлось придумывать новые. Кстати, я также хочу упомянуть одного секунданта, гроссмейстера (Дин не назвал его имени, но уточнил, что это китайский шахматист. —Прим. «СЭ»). Две партии, которые я выиграл белыми, — это его идеи в дебюте».

Лижэнь выиграл чемпионский матч в Астане у россиянина Непомнящего на тай-брейке.