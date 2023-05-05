Чемпион мира Дин Лижэнь назвал свою цель в шахматах

17-й чемпион мира Дин Лижэнь в интервью «СЭ» рассказал, что он не ставил себе целью выиграть мировую шахматную корону.

«Многие люди думают, что я везунчик, но я в этом не уверен, — отметил Дин. — Не знаю, такой ли жизни я хотел, действительно ли я хотел стать чемпионом мира. Тогда что же является моей шахматной целью? Играть как компьютер, как искусственный разум (смеется). В какой-то момент я думал, что если буду играть как компьютер, то смогу выигрывать любую позицию у кого угодно, вне зависимости от звания и рейтинга. Иногда друзья говорили мне, что я могу набрать 3000 пунктов рейтинга, и мой «потолок» был очень высок в какой-то момент, но при этом «пол» тоже может быть очень низким».

Норвежец Магнус Карлсен в этом году объявил, что хочет добиться рейтинга 2900, но недавно заявил, что сделать это практически невозможно.