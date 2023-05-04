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Сегодня, 23:05

Дин Лижэнь назвал три свои лучшие партии

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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17-й чемпион мира Дин Лижэнь в интервью «СЭ» отметил, что перед матчем за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим он занимался с психологом.

— Как вам удалось собраться после второй партии, других поражений и упущенных шансов на матче в Астане?

— Мне очень помогли мои друзья. Я рассказал им о том, как сидел в комнате отдыха, и они пытались найти причины и решения. Кроме того, до турнира я ходил к психологу, который также мне помог.

— После первых двух партий вы неожиданным образом преобразились и как будто стали другим человеком. Это все благодаря помощи друзей?

— Да, к третьей партии я пришел в себя. Мы с друзьями умеем хорошо находить причины [слабой игры]. Также могу сказать, что сменил отель, вновь переехав обратно в официальный. Это было необходимо, если я хотел играть на победу. Я чувствовал, что если останусь в другом отеле, то пребывание там пробудит плохие воспоминания, и они меня демотивируют.

— Можете ли вы назвать свою команду? Кто вас поддерживал?

— Рихард Раппорт был здесь все время. Другие имена не столь известны, к тому же они не все шахматисты, есть также и компьютерные специалисты.

— Есть ли у вас три свои любимые партии?

— На Олимпиаде против Яна-Кшиштофа Дуды. Против Бай Цзиньши на Китайской лиге. И, может быть, последняя партия рапида [с Яном Непомнящим] в Астане, самая важная.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Буду продолжать играть. Скоро поеду на этап Grand Chess Tour в Румынии.

Первый тур этапа Grand Chess Tour в Бухаресте будет сыгран уже 6 мая.

Дин Лижэнь официально становится чемпионом мира. «Многие люди думают, что я везунчик. Не уверен в этом». Дин Лижэнь — о победе в матче с Непомнящим за мировую шахматную корону

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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