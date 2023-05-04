Царское Село примет Суперфиналы чемпионатов России по шахматам-2023

Местом проведения Суперфиналов 76-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 73-го чемпионата России по шахматам среди женщин определен Государственный музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине (23 км от Санкт-Петербурга). Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября 2023 года.

Начиная с 2012 года, Федерация шахмат России (ФШР) при поддержке Фонда Тимченко проводит шахматные соревнования в ведущих музеях России и мира. Матч на первенство мира 2012 года проходил в Третьяковской галерее, Мемориал Алехина в 2013 году принимали Лувр (Париж) и Русский музей (Санкт-Петербург), Мемориал Таля в 2016 и 2018 годах — Музей русского импрессионизма (Москва).

В рамках программы «Шахматы в музеях» с 2013 года проводятся все Суперфиналы чемпионатов России. За чемпионские звания сражались в нижегородской «Усадьбе Рукавишниковых», в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле; Суперфиналы в 2016 году принимал Новосибирский государственный краеведческий музей, в 2017-м — Государственный музей политической истории России в Санкт-Петербурге, в 2018-м — ДК «Магнезит» в городе Сатка (Челябинская область), где в рамках турнира была открыта выставка известного художника Гелия Коржева. В 2019 году лучшие шахматистки и шахматисты страны играли в двух городах Удмуртской Республики — Воткинске, в доме-музее П. И. Чайковского, и Ижевске, во Дворце дружбы народов. В 2020-м местом проведения суперфиналов стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника на Гоголевском бульваре в Москве.

В 2021 году Суперфиналы проходили в музее им. Нестерова, г. Уфа, Башкортостан, а в 2022 году супертурнир принял Чувашский государственный художественный музей, г. Чебоксары.

«Главное соревнование российского шахматного календаря состоится в городе Пушкине на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село», — отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. —Екатерининский дворец — самый шикарный дворец из всех пригородов Санкт-Петербурга. Роскошные интерьеры и архитектура, памятник истории... Парк перед Дворцом красив в любое время года. Уверен, все эти факторы положительно скажутся на творчестве лучших шахматистов России, и нас ждет очень увлекательное и запоминающееся событие, а в великолепной истории Государственного музея-заповедника «Царское село» появится еще одна славная страница».