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Сегодня, 23:25

Дин Лижэнь назвал своего любимого футболиста «Ювентуса»

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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17-й чемпион мира Дин Лижэнь в интервью «СЭ» назвал своего любимого футболиста.

Ранее он сказал, что в ближайшее время хочет посетить матч «Ювентуса», за который более с детства.

«Мне нравится Федерико Кьеза, в том числе его празднования гола, — рассказал Дин. — К тому же наши дни рождения близко, мы оба скорпионы. Как однажды сказал Александр Грищук, люди, которые рождаются в конце октября, очень сильные (улыбается)».

Лижэнь выиграл чемпионский матч в Астане у россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке.

Дин Лижэнь официально становится чемпионом мира. «Многие люди думают, что я везунчик. Не уверен в этом». Дин Лижэнь — о победе в матче с Непомнящим за мировую шахматную корону

Федерико Кьеза
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