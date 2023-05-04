Дин Лижэнь назвал своего любимого футболиста «Ювентуса»

17-й чемпион мира Дин Лижэнь в интервью «СЭ» назвал своего любимого футболиста.

Ранее он сказал, что в ближайшее время хочет посетить матч «Ювентуса», за который более с детства.

«Мне нравится Федерико Кьеза, в том числе его празднования гола, — рассказал Дин. — К тому же наши дни рождения близко, мы оба скорпионы. Как однажды сказал Александр Грищук, люди, которые рождаются в конце октября, очень сильные (улыбается)».

Лижэнь выиграл чемпионский матч в Астане у россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке.