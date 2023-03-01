Артемьев считает, что переход в Азию благотворно повлияет на развитие шахмат в России

Победитель командного чемпионата мира 2019 года Владислав Артемьев считает, что вступление Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (ACF) положительно повлияет на развитие этого вида спорта.

«Конечно, я положительно отношусь к переходу ФШР в состав Азиатской шахматной федерации. Думаю, что это благотворно повлияет на развитие шахмат в нашей стране, так как в Азии будет достаточно жесткая конкуренция, что всегда полезно для спортивного роста. Мне будет интересно выступить в азиатских турнирах, предвкушаю интересную, захватывающую борьбу с сильными шахматистами. Будем надеяться, что календарь окажется насыщенным», — приводит слова Артемьева ТАСС.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил решение ФШР перейти в ACF.