Крянин высказался о переходе спортивных федераций в Азию

Российский лыжник, бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин высказался о возможном переходе ряда российских спортивных федераций в Азию следом за Федерацией шахмат России (ФШР).

«В глобальном смысле должно поменяться отношение к нашим спортсменам — в мире или в той организации, которая решает, допускать их или нет. Спортсмены должны выступать, и можно проводить мероприятия с приглашением желающих посоревноваться с нашими или искать варианты выхода на другие международные арены — почему нет? Любой чемпионат мира — это выявление лучших атлетов в тех или иных видах спорта. А любые препятствия этому — это немножко не та игра. Переход в Азию? Любые шаги, которые способствуют поднятию конкуренции, я поддерживаю. Конкуренция должна быть», — приводит слова Крянина «Газета.Ru».

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией к международным федерациям не допускать российских спортсменов до официальных соревнований. 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.