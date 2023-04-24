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Сегодня, 15:04

Филатов: «Ничья в 11-й партии матча за шахматную корону устроила Непомнящего и Дин Лижэня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что ничья в 11-й партии матча за шахматную корону устроила российского гроссмейстера Яна Непомнящего и его оппонента Дин Лижэня.

Сегодня, 24 апреля, спортсмены сыграли вничью. Партия завершилась на 39-м ходу, россиянин играл белыми фигурами.

«Испанская засуха. В 11-й партии шахматисты продолжили отдыхать. Пошли на безопасный вариант, чтобы не рисковать и сделать ничью, которая, видимо, всех устроила», — приводит слова Филатова ТАСС.

Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17593755
шахматы
Андрей Филатов
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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