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Карякин — о смерти Авербаха: «Он опередил время своими книгами»

Карякин отреагировал на новость о смерти старейшего гроссмейстера мира Авербаха
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский шахматист Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха.

«Хочу принести соболезнования родным и близким старейшего гроссмейстера. Считаю, что он внес огромный вклад в развитие шахмат как один из ведущих шахматистов мира, так и как аналитик. Он написал серию интереснейших книг. В детстве я учился и тренировался по его книгам. Это детская книга «Путешествие в шахматное королевство», так же его книги по эндшпилю для более опытных шахматистов. Он опередил время своими книгами. Я учился играть именно по его книгам», — сказал Карякин «СЭ».

Авербах являлся чемпионом СССР по шахматам. В составе сборной СССР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы. 8 февраля 2022 года гроссмейстеру исполнилось 100 лет.

Сергей Карякин (шахматы)
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