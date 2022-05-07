Российский шахматист Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха.

«Хочу принести соболезнования родным и близким старейшего гроссмейстера. Считаю, что он внес огромный вклад в развитие шахмат как один из ведущих шахматистов мира, так и как аналитик. Он написал серию интереснейших книг. В детстве я учился и тренировался по его книгам. Это детская книга «Путешествие в шахматное королевство», так же его книги по эндшпилю для более опытных шахматистов. Он опередил время своими книгами. Я учился играть именно по его книгам», — сказал Карякин «СЭ».

Авербах являлся чемпионом СССР по шахматам. В составе сборной СССР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы. 8 февраля 2022 года гроссмейстеру исполнилось 100 лет.