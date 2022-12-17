Анатолий Карпов избран почетным президентом ФШР

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что Анатолий Карпов продолжит трудиться в федерации.

«Карпов остался в нашей команде. Его статус стал еще более значим. Он избран почетным президентом ФШР. Надеюсь, он будет активно и масштабно развивать шахматы в России. Его авторитет — наша эпоха. Мы его очень уважаем и ценим», — сказал Филатов.

Действующий президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов был переизбран на новый срок.

За кандидатуру Филатова проголосовали 58 делегатов съезда ФШР, Сергей Карякин получил семь голосов. Два бюллетеня признаны недействительными.